Juventus Conceição nel mirino del Manchester United

Il calciomercato estivo del 2026 si sta scaldando con il nome di Francisco Conceição, noto anche come Chico, al centro di trattative tra diversi club di alto livello. Il Manchester United ha manifestato interesse per il giocatore, mentre la Juventus si trova tra le pretendenti in questa corsa. La situazione sta attirando l’attenzione di molti addetti ai lavori, con le società impegnate a definire le strategie per assicurarsi le prestazioni di Chico.

Francisco Conceição tra due fuochi: il Manchester United sfida la Juventus. Il calciomercato estivo del 2026 si preannuncia rovente, con il nome di Francisco “Chico” Conceição al centro di un intrigo internazionale che coinvolge i più prestigiosi club della Premier League. Dopo l’interesse manifestato dal Liverpool, che vede L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Conceição nel mirino del Manchester United Roma-Juventus, Conceicao pareggia momentaneamente i conti Notizie correlate Juventus, Conceicao show a San Siro e attira Liverpool e Manchester UnitedC’è chi guarda ai numeri e chi guarda al campo: Francisco Conceicao si è preso la scena contro il Milan a San Siro. Leggi anche: Tonali e Anderson nel mirino del Manchester United per il mercato estivo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Juve, anche la Premier su Conceiçao: dopo il Liverpool, ecco lo United; Juventus, Spalletti occhio: Liverpool e Manchester United ti soffiano il gioiellino Conceicao; Conceicao piace molto in Premier League: altra big sulle sue tracce dopo il Liverpool; La telefonata di Spalletti a Bernardo Silva e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso. Juventus, allarme ConceiçaoJuventus, allarme Conceiçao: Liverpool e Manchester United insistono La Juventus deve fare i conti con l’interesse crescente della Premier League per ... tuttojuve.com La Juventus torna su Mason Greenwood: se Conceiçao va in Premier League, i bianconeri ci riprovano per la stella del MarsigliaLa Juventus prova a blindare Francisco Conceiçao, finito recentemente nel mirino delle big del campionato inglese, Liverpool e Manchester United su tutte. Ma al tempo stesso si guarda attorno e studia ... calciomercato.com Secondo Tuttosport, anche il #ManchesterUnited oltre al #Liverpool è sulle tracce di Francisco #Conceiçao Nonostante il forte pressing dei club di Premier League, il futuro dell'esterno sembra essere ancora legato ai colori della #Juve Dal ritiro della - facebook.com facebook Mendes ha proposto Ugarte, centrocampista del Manchester United, alla Juventus x.com