Il direttore sportivo dell’Inter ha confermato l’intenzione di sostituire Dumfries con un giocatore di pari livello o superiore, preferibilmente più giovane. Sul mercato sono stati individuati i profili di Jones, Provedel e Solet, considerati opzioni prioritarie. L’obiettivo è rafforzare la rosa intervenendo anche sulla difesa e sul reparto portieri. La società sta valutando diverse soluzioni per migliorare la squadra in vista della prossima stagione.

Milano, 8 giugno 2026 – “Dumfries sarà sostituito da un giocatore altrettanto importante, forte, magari più giovane”. Le parole del direttore sportivo Piero Ausilio tracciano la strategia più calda in casa Inter dopo l’addio di Denzel Dumfries, destinazione Real Madrid. Come arrivare a Palestra. I nerazzurri incasseranno 20 milioni di euro dall’operazione per l’esterno olandese. L’identikit delineato dal dirigente porta in direzione Marco Palestra, nove anni più giovane del possibile predecessore. Con il giocatore ci sarebbe già un accordo sulla base di un quinquennale da 2 milioni netti a stagione più bonus, ma la trattativa con l’ Atalanta resta complessa: i 40 milioni più 5 di bonus messi sul piatto dall’Inter non basterebbero, con il club bergamasco fermo a una valutazione da 50 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Ilgiorno.it - Inter, il ds Ausilio traccia la linea: assalto a Palestra e non solo. Piacciono Jones, Provedel e Solet

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Palestra, Solet, Jones e Provedel: l’Inter ha quattro obiettivi e un problema di budget da risolvere con le cessioniL'Inter punta a rafforzarsi con quattro nuovi acquisti, tra cui un centrocampista e un portiere.

Calciomercato Inter, offerta per Palestra! Dumfries nel mirino del Real Madrid. Le ultime su Solet e ProvedelIl Real Madrid ha presentato un'offerta per l'acquisto di Dumfries, esterno dell'Inter.

Temi più discussi: Ausilio: Solet ci piace, arriverà un gran difensore. Distanza minima per Jones? Lo dite voi...; Tuttosport, Ausilio: Sì, siamo su Solet e Jones; Ausilio: La verità su Calhanoglu e c’è un problema! Jones, Solet, Stankovic, De Vrij, Mkhitaryan…; Ausilio: Jones continua a piacerci: se troviamo un accordo bene, se no...

Inter, il ds Ausilio traccia la linea: assalto a Palestra e non solo. Piacciono Jones, Provedel e SoletDifesa, centrocampo e anche portiere. La dirigenza nerazzurra è al lavoro con una convinzione: la volontà dei giocatori ad accettare il nerazzurro. Ma la trattativa con l’Atalanta per il giovane ester ... sport.quotidiano.net

Inter, Ausilio: Distanza minima per Jones? I milioni non sono vostri. Dumfries è andato, Solet ci piaceIl punto di Ausilio sul mercato dell'Inter. msn.com