Calciomercato Inter offerta per Palestra! Dumfries nel mirino del Real Madrid Le ultime su Solet e Provedel

Notizia in breve

Il Real Madrid ha presentato un'offerta per l'acquisto di Dumfries, esterno dell'Inter. L'Inter sta valutando una proposta anche per Palestra, mentre sono in corso trattative per Solet e Provedel. Le trattative di mercato sono in fase avanzata, ma nessuna ufficialità è stata comunicata. La sessione di calciomercato rimane aperta fino alla fine del mese.