Calciomercato Inter offerta per Palestra! Dumfries nel mirino del Real Madrid Le ultime su Solet e Provedel
Il Real Madrid ha presentato un'offerta per l'acquisto di Dumfries, esterno dell'Inter. L'Inter sta valutando una proposta anche per Palestra, mentre sono in corso trattative per Solet e Provedel. Le trattative di mercato sono in fase avanzata, ma nessuna ufficialità è stata comunicata. La sessione di calciomercato rimane aperta fino alla fine del mese.
Calciomercato Inter: proposta per Palestra, Dumfries nel mirino del Real. Tutte le ultime novità su Solet e Provedel. L’ Inter ha iniziato a muoversi con decisione sugli obiettivi in entrata. Per la difesa resta viva la pista Oumar Solet, mentre per la corsia destra il nome in cima alla lista è quello di Marco Palestra, grande rivelazione della stagione al Cagliari. Il classe 2005, pronto al salto in una big, rientrerà ora all’Atalanta dopo il prestito in Sardegna. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Per portarlo subito alla corte di Chivu, l’Inter ha presentato una prima offerta da 40 milioni più 5 di bonus, ma la richiesta dell’ Atalanta resta più alta: circa 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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L'Inter ha individuato quale dovrà essere il primo rinforzo. Per convincere i bergamaschi alla cessione servirà un'offerta importante. https://www.fcinter1908.it/calciomercato/mercato-inter/inter-palestra-pressing-no-frattesi-atalanta/ facebook
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