Il direttore sportivo dell’Inter ha annunciato che Denzel Dumfries lascerà il club per il Real Madrid. Ha spiegato che il giocatore aveva una clausola rescissoria e desiderava trasferirsi in Spagna. La dichiarazione è stata fatta durante un evento dedicato alla Serie A, in cui sono stati discussi i temi di mercato delle ultime settimane. Non sono stati forniti dettagli su eventuali trattative o accordi conclusi.

In occasione del Festival della Serie A, il direttore sportivo dell’ Inter, Piero Ausilio, ha affrontato davanti ai giornalisti i principali temi di mercato che stanno animando queste settimane. Tra le notizie più rilevanti spicca la partenza di Denzel Dumfries, destinato al Real Madrid dopo l’attivazione della clausola d’uscita da 20 milioni di euro prevista nel suo contratto. Se nella scorsa estate il trasferimento non si era concretizzato, questa volta l’epilogo è stato diverso, come confermato dallo stesso Ausilio: “Posso confermare che Dumfries è andato, aveva il desiderio di andare, ma ha dato tutto all’Inter”. Un attestato di stima significativo nei confronti dell’esterno olandese, protagonista di un percorso lungo cinque stagioni in nerazzurro, dal 2021 ad oggi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Inter, Ausilio annuncia Dumfries al Real Madrid: “Aveva la clausola d’uscita e il desiderio di andare via”

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