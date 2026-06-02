Dumfries lascia l’Inter e si trasferisce al Real Madrid dopo aver raggiunto un accordo completo. La clausola rescissoria è stata pagata e l’operazione è definitiva. La firma del contratto è prevista nei prossimi giorni.

. Ecco quando arriverà la firma. Denzel Dumfries è virtualmente un nuovo giocatore del Real Madrid. Come riportato in esclusiva dal giornalista Fabrizio Romano, il terzino olandese ha raggiunto un accordo totale con il club spagnolo. Il Real verserà 20 milioni di euro nelle casse dell’ Inter per la clausola rescissoria, permettendo così la chiusura dell’operazione. Il contratto di Dumfries con il Real Madrid è già pronto, ma le firme ufficiali saranno apposte dopo le elezioni presidenziali del club, con Florentino Pérez pronto a consolidare il doppio colpo: Dumfries e Konaté, a completamento della strategia tecnica insieme all’allenatore José Mourinho. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Addio all’Inter, c’è la fumata bianca per Dumfries al Real Madrid: accordo totale e clausola pagata

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Dumfries nella lista del Real Madrid, la clausola rescissoria è più bassa del previsto! L’Inter non trattaIl nome di Dumfries è stato inserito nella lista di possibili acquisti del Real Madrid, con una clausola rescissoria inferiore alle aspettative.

Temi più discussi: Mohamed Salah, Bernardo Silva, Robert Lewandowski e i 20 migliori giocatori in scadenza di contratto per il calciomercato estivo 2026; Pisa, Raul Albiol ha preso la sua decisione; Antonio Conte smentisce De Laurentiis sei volte nella conferenza di addio: Mettiamo i puntini sulle i; Il pupillo di Messi lascia a sorpresa, l'Inter Miami subisce grandi cambiamenti: Son Heung-min stabilisce un record.

#RealMadrid su #Dumfries. C'è una clausola da poco meno di 25mln per l'estate, blancos informati e in contatto con l'agente: o clausola o nulla. Il #Liverpool era forte sul terzino dell' #Inter, ma l'addio di #Slot può cambiare i piani dei #Reds. #Calciome x.com

[L'Equipe] Le negoziazioni con Konate e il Liverpool sono terminate. Derivano da dissidi interni sullo sfondo di una fine stagione caotica. La deludente conclusione della campagna del LFC ha rallentato il processo di finalizzazione dell'accordo. Madrid, Bayer reddit

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