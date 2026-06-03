Denzel Dumfries sta per trasferirsi al Real Madrid per 20 milioni di euro. L’Inter riceverà una somma superiore alla clausola di rescissione prevista, che era inferiore. Il trasferimento avviene dopo cinque stagioni con il club italiano.

Denzel Dumfries è pronto a lasciare l’ Inter dopo cinque stagioni. L’esterno olandese, protagonista degli ultimi anni del clun, con due Scudetti, tre Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e due finali di Champions League disputate, avrebbe raggiunto un accordo con il Real Madrid per il trasferimento a partire dalla stagione 20262027. L’operazione non prevede una vera trattativa tra i due club. I Blancos avrebbero infatti deciso di attivare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro inserita nel contratto del giocatore al momento del rinnovo con l’Inter. Una cifra ritenuta bassa per molti ma che sotto il profilo economico ha una notevole importanza sui conti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Dumfries al Real Madrid per 20 milioni, perché l’Inter incassa più della clausola

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DUMFRIES AL REAL PER 20 MILIONI CÈ QUALCOSA CHE NON TORNA

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