Insieme per san Ranieri In piazza del Duomo visite guidate gratuite con Pietre Vive
Il 17 giugno, Piazza del Duomo a Pisa si riempie di visitatori per la festa di San Ranieri. Iniziativa principale sono visite guidate gratuite organizzate da Pietre Vive, che consentono di esplorare i monumenti della piazza. La giornata prevede anche eventi e attività aperti al pubblico, tutti dedicati alla celebrazione del santo patrono. L’ingresso alle visite è libero, senza prenotazione, e si svolgono nel corso dell’intera giornata.
Il 17 giugno Piazza del Duomo si apre alla città con un ricco programma dedicato alla festa di San Ranieri, patrono di Pisa. Celebrazioni religiose, visite guidate gratuite e momenti di incontro con il mondo del volontariato daranno vita a una giornata che unisce spiritualità, cultura e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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