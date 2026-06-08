Insieme per san Ranieri In piazza del Duomo visite guidate gratuite con Pietre Vive

Notizia in breve

Il 17 giugno, Piazza del Duomo a Pisa si riempie di visitatori per la festa di San Ranieri. Iniziativa principale sono visite guidate gratuite organizzate da Pietre Vive, che consentono di esplorare i monumenti della piazza. La giornata prevede anche eventi e attività aperti al pubblico, tutti dedicati alla celebrazione del santo patrono. L’ingresso alle visite è libero, senza prenotazione, e si svolgono nel corso dell’intera giornata.