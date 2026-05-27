Giornata mondiale del gioco laboratori sulla maternità e visite guidate gratuite anche in inglese per Piazza idea

Da baritoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Prosegue il percorso di animazione sociale e culturale di Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza, che trasforma piazza Umberto I e piazza Cesare Battisti in spazi dinamici di incontro, partecipazione e cittadinanza attiva.Da domani, giovedì 28, a sabato 30 maggio, il programma propone un fine. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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