Giornata mondiale del gioco laboratori sulla maternità e visite guidate gratuite anche in inglese per Piazza idea

Prosegue il percorso di animazione sociale e culturale di Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza, che trasforma piazza Umberto I e piazza Cesare Battisti in spazi dinamici di incontro, partecipazione e cittadinanza attiva.Da domani, giovedì 28, a sabato 30 maggio, il programma propone un fine. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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