Inquieto vivere | la quinta edizione nel segno di Pre-Texts in Carcere
La quinta edizione di “Inquieto vivere” si concentra sul progetto Pre-Texts in Carcere. Nel frattempo, l’autore e vigile del fuoco, Andrea Bindi, continua a promuovere il suo nuovo libro, “Una storia vera”, attraverso un tour nazionale. Il volume precedente, “Inquieto vivere”, ha registrato un crescente successo, consolidando la sua presenza nel panorama letterario.
Mentre continua il tour in tutta Italia per presentare il suo ultimo libro, “Una storia vera”, non si arresta il successo del primo volume del vigile del fuoco-scrittore Andrea Bindi, “Inquieto vivere”. La quinta edizione del libro, in uscita nei prossimi giorni, destinerà i diritti d'autore al. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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