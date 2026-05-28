san leo da vivere sabato 30 maggio il taglio del nastro della quinta edizione

Sabato 30 maggio si terrà l’inaugurazione della quinta edizione di “San Leo da vivere”. La cerimonia prevede il taglio del nastro e l’apertura ufficiale dell’evento. La giornata sarà dedicata a diverse attività e iniziative che coinvolgono la comunità locale, con un programma che si svolgerà nel centro storico della cittadina. La manifestazione si protrarrà per tutta la giornata, attirando visitatori e partecipanti.

Arezzo, 28 maggio 2026 – . Dalle 17 alle 24 la frazione aretina si trasforma in una grande festa diffusa tra commercio, musica, street food, spettacoli, balli e attività per famiglie. Inaugurazione ufficiale alle 19.30. Tutto pronto per la quinta edizione di “San Leo da Vivere”, il format ideato da Confcommercio Firenze-Arezzo che sabato 30 maggio tornerà ad animare la frazione alle porte di Arezzo con una lunga serata dedicata a socialità, commercio e intrattenimento. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Arezzo e il contributo della Camera di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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San Leo da Vivere: la quinta edizione accende il paese tra commercio, musica e comunità

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