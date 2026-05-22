San Leo da vivere ritorna per la quinta edizione | commercio musica e comunità

Sabato 30 maggio, dalle 17 alle 24, si svolgerà la quinta edizione di “San Leo da Vivere”, un evento organizzato da Confcommercio Firenze-Arezzo. La manifestazione si svolge nella frazione alle porte di Arezzo e coinvolge attività commerciali, musica e momenti dedicati alla comunità locale. L’appuntamento si ripete ogni anno e raccoglie un’ampia partecipazione di pubblico. Durante l’intera giornata, saranno presenti iniziative e intrattenimenti pensati per residenti e visitatori.

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