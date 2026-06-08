Inizia il via vai al comitato di Sodano | il candidato a sindaco e La Vardera attesi più tardi

Nel comitato elettorale di Michele Sodano, situato in viale della Vittoria, si registra un movimento di persone con circa trenta sostenitori presenti. Il candidato del campo largo e il suo accompagnatore sono attesi più tardi. Al momento, l’attività si concentra su un numero limitato di presenti che si sono radunati nei locali. Non sono stati segnalati eventi particolari o affluenze significative al di fuori di questa prima fase.

Inizia il via vai di persone al comitato elettorale di Michele Sodano: nei locali del viale della Vittoria ci sono ancora appena una trentina di amici e sostenitori del candidato del Campo largo. Fra i presenti gli assessori designati della giunta Giovanni Crosta e Roberta Lala, l'ex deputato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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