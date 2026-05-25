La Vardera già esulta | Sodano in testa rischiamo di vincere al primo turno

Da agrigentonotizie.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il candidato Giovanni Sodano guida lo scrutinio a Agrigento con circa il 39-40% dei voti, sei punti avanti rispetto al rivale sostenuto da Forza. Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente, commenta con entusiasmo i risultati, ipotizzando una vittoria al primo turno. I dati attuali indicano una corsa serrata tra i due candidati principali.

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"Vi scrivo trattenendo le lacrime". Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente, commenta così i dati dello scrutinio che vedono il candidato a sindaco Giovanni Sodano in testa ad Agrigento con una percentuale tra il 39 e il 40 per cento, sei punti sopra il candidato Alonge, sostenuto da Forza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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