L’enigma Lillo Sodano è stato sciolto | appoggerà il candidato sindaco Luigi Gentile

Lillo Sodano, ex primo cittadino e senatore, ha deciso di sostenere il candidato sindaco Luigi Gentile. Durante la mattinata, Sodano è rimasto in silenzio prima di comunicare la sua scelta. La sua decisione mette fine a settimane di incertezze sulla sua posizione politica in vista delle prossime elezioni amministrative. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle motivazioni della sua scelta.