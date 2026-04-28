L’enigma Lillo Sodano è stato sciolto | appoggerà il candidato sindaco Luigi Gentile
Lillo Sodano, ex primo cittadino e senatore, ha deciso di sostenere il candidato sindaco Luigi Gentile. Durante la mattinata, Sodano è rimasto in silenzio prima di comunicare la sua scelta. La sua decisione mette fine a settimane di incertezze sulla sua posizione politica in vista delle prossime elezioni amministrative. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle motivazioni della sua scelta.
Appoggerà il candidato sindaco Luigi Gentile. Per mezza mattinata l'ex primo cittadino e senatore Lillo Sodano è rimasto in silenzio. Stamani alle 8 diceva ad AgrigentoNotizie: “Stiamo decidendo in famiglia”. Dai ben informati di quella che è una porzione del Centrodestra emergeva però - e con.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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