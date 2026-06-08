Martedì 9 giugno, alle 15, si terrà presso la Sala della Regina di Montecitorio un convegno intitolato “Ingegneria della fiducia nell’era dell’IA”. L’evento si concentrerà sulle questioni legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e alle modalità di costruire fiducia nel suo impiego. Interverrà anche un rappresentante di rilievo, senza ulteriori dettagli sui partecipanti. La giornata prevede discussioni e approfondimenti sul tema, senza indicazioni di conclusioni o decisioni ufficiali.

ROMA – Martedì 9 giugno, a partire dalle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “Ingegneria della fiducia nell’era dell’IA”. Si prevede nell’occasione il messaggio del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Ingegneria della fiducia nell’era dell’IA”, convegno con Fontana

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