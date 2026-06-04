Durante la sua carriera, l’intervento di Petrella si è concentrato sulla fiducia tra tecnologia e umanità, affrontando decisioni in contesti complessi. Ha evidenziato come le scelte riguardino spesso l’integrazione di intelligenza artificiale e aspetti umani, sottolineando la necessità di chiarezza e responsabilità. L’intervento ha analizzato le sfide di costruire fiducia e di garantire trasparenza nelle decisioni automatizzate, senza approfondire specifici esempi o casi.

Nel corso della mia vita professionale, mi è stato spesso richiesto di prendere decisioni importanti in circostanze complesse e impegnative. Ci sono stati momenti in cui avevo accesso a enormi quantità di informazioni. Rapporti. Dati. Valutazioni. Opinioni. Fatti provenienti contemporaneamente da direzioni diverse. Eppure, in una particolare occasione, compresi qualcosa di importante. La sfida più grande non era la mancanza di informazioni. Era capire ciò che contava davvero. E in quel momento imparai una lezione che mi accompagna ancora oggi: L’informazione è essenziale. La conoscenza è essenziale. La tecnologia è essenziale. Ma nessuna di queste, da sola, è sufficiente. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tecnologia e umanità, come costruire fiducia nell’era dell’IA. L’intervento di Petrella

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