Infortunio in un' officina metallica a Muratello di Nave | operaio di 23 anni portato al Civile
Un operaio di 23 anni è stato soccorso questa mattina intorno alle 11.40 in un'officina metallica di via degli Artigiani, a Muratello di Nave. È stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale civile. Le cause dell'infortunio non sono ancora state rese note. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per le verifiche del caso.
Un operaio di 23 anni è rimasto ferito nella mattina di oggi (lunedì 8 giugno), intorno alle 11.40, in un'officina metallica di via degli Artigiani a Muratello di Nave. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento.Il ricovero all'ospedale CivileIl giovane ha riportato lesioni di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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