Infortunio in un' officina metallica a Muratello di Nave | operaio di 23 anni portato al Civile

Notizia in breve

Un operaio di 23 anni è stato soccorso questa mattina intorno alle 11.40 in un'officina metallica di via degli Artigiani, a Muratello di Nave. È stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale civile. Le cause dell'infortunio non sono ancora state rese note. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per le verifiche del caso.