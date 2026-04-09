Un giovane di 21 anni è precipitato dal tetto di un capannone in un'officina meccanica nella zona artigianale delle Bassette, alle porte di Ravenna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e la caduta, che si stima sia stata di circa 8-10 metri, ha provocato gravi ferite. L'operaio è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova sotto osservazione.

Ravenna, 9 aprile 2026 – Un operaio di 21 anni è precipitato nel pomeriggio dal tetto di un capannone di una officina meccanica della zona artigianale delle Bassette, alle porte di Ravenna, ed è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri del Radiomobile che gli ispettori della medicina del Lavoro dell'Ausl Romagna. Secondo quanto finora ricostruito, il ragazzo, per cause ancora al vaglio, è caduto da un'altezza di 8-10 metri durante operazioni di manutenzione. Il 118 lo ha poi stabilizzato e intubato prima di trasferirlo in eliambulanza.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volo di 8-10 metri dal tetto di un’officina a Ravenna: grave un operaio di 21 anni

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