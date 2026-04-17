Operaio di 50 anni precipita da un capannone | portato in fin di vita al Niguarda

Un operaio di 50 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente avvenuto in un capannone di un’area industriale. L’uomo è stato soccorso sul posto e trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.35 in via degli Osti, a Busto Arsizio. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

Busto Arsizio (Varese), 17 aprile 2026 – Grave incidente nella mattinata di oggi, intorno alle 10.35, in un’area industriale di via degli Osti, dove un uomo è stato trovato a terra all’interno di un capannone in condizioni critiche. L’allarme è scattato quando è stata segnalata la presenza di una persona priva di coscienza. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il cinquantenne sarebbe precipitato da un’altezza di circa cinque, sei metri, probabilmente dal tetto della struttura. Le circostanze dell’accaduto restano da chiarire: non è ancora stato stabilito se si tratti di un infortunio sul lavoro o di un episodio con diversa dinamica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Operaio di 50 anni precipita da un capannone: portato in fin di vita al Niguarda Notizie correlate Tragico incidente sul lavoro: precipita dal tetto di un capannone, muore un operaio di 30 anniUn operaio di 30 anni di Andria è morto questa mattina in un incidente sul lavoro che si è verificato nella zona industriale di Modugno (Bari). Precipita dal tetto di un capannone a Modugno: muore operaio 29enneUn giovane operaio di 29 anni ha perso la vita questa mattina a Modugno, in una drammatica circostanza: secondo quanto riportano i sindacati Cisl... Altri aggiornamenti Temi più discussi: ANMIL – A due passi dal 28 aprile e dal 1° Maggio la strage di operai; Incidente alla cartiera, operaio in codice rosso; Castellamonte, cade dal tetto durante il lavoro: grave un operaio di 50 anni; Diamo un nome a chi non torna a casa dal lavoro. Operaio di 50 anni precipita da un capannone: portato in fin di vita al NiguardaBusto Arsizio (Varese), 17 aprile 2026 – Grave incidente nella mattinata di oggi, intorno alle 10.35, in un’area industriale di via degli Osti, dove un uomo è stato trovato a terra all’interno di un c ... ilgiorno.it Omicidio per strada a Copertino, la vittima è un operaio 50enne. Sembra di tornare agli anni buiLECCE – Ferito gravemente in paese con tre colpi di pistola, muore poco dopo in ospedale. L’omicidio a Copertino, oltre 22mila abitanti in provincia di Lecce, nella serata di sabato 11 aprile. La vitt ... bari.repubblica.it Incidente sul lavoro nel bresciano a Ospedaletto: un operaio di 46 anni è morto precipitando da un'altezza di 10 metri, mentre stava effettuando un intervento di pulizia di una canna fumaria su un'abitazione privata. #radiolombardia #noncifermiamomai #incide facebook Incidente sul lavoro a Vicenza, operaio di 67 anni muore al depuratore di Casale x.com