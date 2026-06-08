Informagiovani e ' Next Job' primi risultati | oltre 40 colloqui e più di 80 contatti informativi

Sono stati effettuati oltre 40 colloqui con agenzie per il lavoro e più di 80 contatti informativi con giovani, studenti e cittadini interessati a opportunità professionali, servizi per l’occupazione e programmi di mobilità internazionale.

ANCONA - Oltre 40 colloqui realizzati con le Agenzie per il lavoro e più di 80 contatti informativi con giovani, studenti e cittadini interessati a conoscere opportunità professionali, servizi per l’occupazione e percorsi di mobilità internazionale. Sono questi i primi risultati di Next Job – Il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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