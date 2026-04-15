Il 14 aprile, il segretario di stato statunitense ha riunito a Washington rappresentanti di Israele e Libano per i primi colloqui diretti tra i due paesi da oltre trent’anni. L'incontro si è svolto nella capitale statunitense, segnando un passo importante nel tentativo di avvicinare le parti dopo un lungo periodo di assenza di contatti ufficiali. Le discussioni hanno avuto luogo in un contesto di crescente attenzione internazionale sulla regione.

Si è trattato di un raro incontro tra rappresentanti di governi che, tecnicamente, sono in stato di guerra dalla fondazione d’Israele nel 1948. Le parti si sono presentate ai colloqui con agende contrastanti: Israele ha escluso qualsiasi discussione su un cessate il fuoco in Libano e chiesto a Beirut di disarmare il gruppo filoiraniano Hezbollah. L’ambasciatrice libanese Nada Moawad ha dichiarato alla?Reuters di aver chiesto un cessate il fuoco, il ritorno degli sfollati alle loro case e misure per alleviare la crisi umanitaria causata dal conflitto in corso. I colloqui si sono svolti in un momento critico della crisi in Medio Oriente, a una settimana dall’entrata in vigore di una fragile tregua tra Stati Uniti, Israele e Iran.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Israele e Libano partecipano ai primi colloqui diretti da più di trent’anni

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Temi più discussi: Il Libano resta escluso dal cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. I vertici di Beirut: Nel testo originale inclusi anche noi; Israele e Libano al tavolo di Washington, dopo oltre 30 anni. Ma di mezzo c'è Hezbollah (di N. Boffa); Svolta a Washington: primo faccia a faccia tra Israele e Libano; I costi delle guerre sempre più insostenibili anche in Israele.

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