Bergamo Job Festival 3.850 colloqui in 8 campus scolastici di città e provincia | coinvolte 148 aziende e oltre 800 studenti

Dal 13 aprile all’8 maggio si svolge l’ottava edizione del Bergamo Job Festival, evento dedicato al mondo del lavoro che coinvolge otto campus scolastici della città e della provincia. Durante l’iniziativa sono previsti 3.850 colloqui tra studenti e aziende, con la partecipazione di 148 imprese e più di 800 studenti. L’obiettivo è facilitare incontri tra giovani in cerca di opportunità e realtà aziendali interessate a nuove risorse.

Dal 13 aprile all’8 maggio si svolgerà l’ottava edizione di Bergamo Job Festival che coinvolgerà 816 studenti e 148 aziende, con 3850 colloqui programmati. Sono 9 gli Istituti Secondari di II grado che partecipano all’iniziativa: IS Archimede di Treviglio, ISIS Betty Ambiveri di Presezzo, IISS Ettore Majorana di Seriate, ISIS Giulio Natta di Bergamo, ITIS Pietro Paleocapa di Bergamo, IPIA Cesare Pesenti di Bergamo, ITS Giacomo Quarenghi di Bergamo, IIS D.M. Turoldo di Zogno e ISISS Valle Seriana di Gazzaniga. Saranno presenti anche 6 ITS Academy: Angelo Rizzoli, Cantieri dell’Arte, Giulio Natta, Leonardo, Lombardia Meccatronica, Move. Gli appuntamenti si svolgeranno secondo un calendario suddiviso per campus. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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