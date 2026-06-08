Infocamere a Bari da 25 anni | da start-up a polo digitale per l' innovazione del Paese

A Bari, Infocamere celebra 25 anni di attività, durante i quali ha investito in innovazione, sviluppo del territorio e formazione delle persone.

Bari, 8 giu. (AdnkronosLabitalia) - Venticinque anni di investimenti in innovazione, valorizzazione del territorio e, soprattutto, nella crescita delle persone. Infocamere - la società delle Camere di commercio italiane per l'innovazione digitale - festeggia il primo quarto di secolo della propria presenza a Bari. Nata nel 2001 come una scommessa in stile start-up, oggi la sede barese è un polo tecnologico di eccellenza nazionale per la trasformazione digitale della Pubblica amministrazione e delle imprese. Un traguardo raggiunto grazie al legame simbiotico e alla costante collaborazione con la Camera di Commercio di Bari, in una visione che si è dimostrata capace di trattenere i talenti del territorio, contribuendo ad arricchire e far crescere il panorama imprenditoriale pugliese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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