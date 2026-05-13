Evoluzione e Libertà parte da Roma la sfida del nuovo polo tra innovazione e valori cristiani

Da ilgiornale.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito di un’assemblea nazionale svoltasi presso lo Sheraton Hotel Parco de’ Medici, la formazione politica Evoluzione e Libertà ha presentato le sue linee programmatiche e la struttura organizzativa. La riunione ha rappresentato un momento di definizione per il nuovo polo politico, che si propone di unire innovazione e valori cristiani. La presentazione si è concentrata sulle proposte e sulla composizione interna del movimento, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

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La formazione politica Evoluzione e Libertà ha definito le proprie linee programmatiche e la struttura organizzativa nel corso di un’assemblea nazionale tenutasi presso lo Sheraton Hotel Parco de’ Medici. L’evento ha visto la partecipazione di figure istituzionali quali il consigliere capitolino Rachele Mussolini e Fabio Capolei del Consiglio Regionale del Lazio. Il movimento si presenta come una forza politica che intende coniugare l’innovazione e il rilancio economico con la tutela delle libertà individuali, ponendo la persona al centro dell’agenda. Sul piano organizzativo, Evoluzione e Libertà ha già strutturato una rete composta da 12 sedi nazionali e 4 internazionali, avvalendosi del supporto di diversi consiglieri regionali per un impegno che prevede la partecipazione alle competizioni elettorali in Abruzzo, Sicilia e Salerno.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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