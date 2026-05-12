Bari al centro dell’innovazione | il futuro digitale della città

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bari si avvicina a una fase di trasformazione digitale, con nuovi progetti che mirano a migliorare i servizi pubblici attraverso l’uso delle tecnologie. Sono stati avviati interventi per modernizzare l’amministrazione e semplificare l’accesso alle pratiche amministrative. Le decisioni sul futuro digitale vengono prese da figure di riferimento all’interno dell’amministrazione comunale. La città si prepara così a un percorso di innovazione che coinvolge diversi settori pubblici e privati.

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? Domande chiave Come cambieranno i servizi pubblici di Bari grazie alle nuove tecnologie?. Chi sono i leader che decideranno il futuro digitale della città?. Come influirà l'innovazione sulla gestione dell'acqua e della mobilità locale?. Quali impatti concreti avrà la digitalizzazione sul benessere dei cittadini pugliesi?.? In Breve Evento 13 maggio presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città a Bari.. Partecipano Vito Bavaro, Francesco Mastro, Lucio Golinelli e Giuseppe Cozzi all'incontro.. Interventi di Roberto Venneri, Michele Leone, Giorgio Botti e Concetta Ladalardo previsti.. Tecnologie IoT e reti digitali per potenziare agricoltura, turismo e servizi idrici.🔗 Leggi su Ameve.eu

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