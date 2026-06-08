infermiera aggredita al pronto soccorso di assisi

Un'infermiera è stata aggredita mentre lavorava al pronto soccorso di Assisi nei giorni scorsi. Durante l'episodio, ha riportato ferite. La natura dell'aggressione e le circostanze esatte non sono state rese note. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti. Nessun'altra persona è stata coinvolta o rimasta ferita nell'evento. La struttura sanitaria ha avviato le procedure di routine in seguito all'aggressione.

Assisi (Perugia), 8 giugno 2026 – Una infermiera è rimasta ferita dopo essere stata aggredita nei giorni scorsi durante il proprio turno di servizio al pronto soccorso di Assisi. Lo rende noto oggi l'Ordine delle professioni infermieristiche di Perugia, esprimendo "piena vicinanza e solidarietà alla collega”. L'episodio, avvenuto durante l'assistenza a un giovane paziente accompagnato in ospedale per uno stato di agitazione, ha provocato “conseguenze importanti” per la professionista coinvolta, alla quale sono stati riconosciuti 30 giorni di prognosi a seguito delle lesioni riportate durante l'aggressione. "Ancora una... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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