Pugno alla spalla e minacce di morte | infermiera aggredita al Pronto Soccorso del Di Venere
Lunedì 11 maggio un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale Di Venere di Bari è stata vittima di un'aggressione. La donna ha ricevuto un pugno alla spalla e ha riferito di aver ricevuto anche minacce di morte da parte di una paziente che tentava di entrare nell’area riservata ai pazienti in codice rosso, accompagnata da un’altra persona. L’episodio si è verificato nel pomeriggio durante un tentativo di accesso non autorizzato.
Nel pomeriggio di lunedì 11 maggio, un'infermiera in servizio al pronto soccorso dell'ospedale Di Venere di Bari è stata aggredita da una donna che tentava di accedere all'area riservata ai pazienti in codice rosso in compagnia di un'altra persona, per raggiungere un paziente.Alla professionista.🔗 Leggi su Baritoday.it
Sullo stesso argomento
Latina, infermiera aggredita al pronto soccorso del Goretti: cade e sbatte la testa. Denunciato un 54enneABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovo episodio di violenza all’interno dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove un’infermiera è stata aggredita nel...
Rifiuta le analisi e sferra un pugno all'infermiera: aggressione nel pronto soccorso dell'ospedale San PaoloL'episodio sabato sera: il paziente, un 3enne giunto con un'ambulanza del 118, è stato poi arrestato.
Temi più discussi: Pugno alla spalla e minacce di morte: infermiera aggredita al Pronto Soccorso del Di Venere; Infermiera aggredita da una donna al Pronto soccorso del Di Venere. I dipendenti: Abbiamo paura di questa persona; Dipendente minacciata da due clienti che non volevano pagare, il pasticcere interviene per difenderla e viene preso per il collo: Poi...; Foggia, Giuseppe Robustella accusato di omicidio: resta ignoto il movente dell’agguato.
Pugno alla spalla e minacce di morte: infermiera aggredita al Pronto Soccorso del Di Venere x.com
Un’infermiera del Pronto soccorso del Di Venere aggredita verbalmente e minacciata da una donna che tentava di entrare nell’area destina ai codici rossi in compagnia di un’altra persona per raggiungere un paziente. E’ accaduto nel pomeriggio di lunedì 11. - Facebook facebook
Terni, violenza al pronto soccorso: marocchino ubriaco dà un pugno in faccia a un vigilanteTERNI - E’ ubriaco e nella serata di sabato sta creando problemi nel cuore della movida. In piazza dell’olmo arrivano la polizia e l’ambulanza del 118, col personale che carica il marocchino e lo ... ilmessaggero.it
Scatena il caos in pronto soccorso. Infermieri barricati per la pauraArrestato un 44enne bosniaco che dopo aver dormito in ospedale ha aggredito il personale e le guardie ... msn.com