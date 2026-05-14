Pugno alla spalla e minacce di morte | infermiera aggredita al Pronto Soccorso del Di Venere

Lunedì 11 maggio un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale Di Venere di Bari è stata vittima di un'aggressione. La donna ha ricevuto un pugno alla spalla e ha riferito di aver ricevuto anche minacce di morte da parte di una paziente che tentava di entrare nell’area riservata ai pazienti in codice rosso, accompagnata da un’altra persona. L’episodio si è verificato nel pomeriggio durante un tentativo di accesso non autorizzato.

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