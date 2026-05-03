Latina infermiera aggredita al pronto soccorso del Goretti | cade e sbatte la testa Denunciato un 54enne

Un nuovo episodio di violenza si è verificato all’interno dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove un’infermiera è stata aggredita nel tardo pomeriggio di venerdì mentre lavorava nel pronto soccorso. Durante l’incidente, la donna è caduta e si è sbattuta la testa. Un uomo di 54 anni è stato denunciato in seguito all’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovo episodio di violenza all’interno dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove un’infermiera è stata aggredita nel tardo pomeriggio di venerdì mentre era in servizio al pronto soccorso. A colpirla sarebbe stato un uomo di 54 anni, arrivato poco prima in ambulanza dopo una caduta. L’arrivo in ambulanza e il triage. Secondo quanto ricostruito, il paziente si sarebbe presentato fin da subito in uno stato di forte agitazione, probabilmente legato all’abuso di alcol. Durante le prime fasi di triage, l’uomo avrebbe reagito in modo violento, colpendo l’infermiera con un calcio. La sanitaria è caduta a terra sbattendo il capo contro una suppellettile dell’amulatorio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Latina, infermiera aggredita al pronto soccorso del Goretti: cade e sbatte la testa. Denunciato un 54enne Notizie correlate Aversa, medico e infermiera aggredite al pronto soccorso del MoscatiAncora un episodio di violenza ai danni del personale sanitario all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. Caos al Pronto soccorso, operatori barricati all’interno del triage: aggredita la guardia giurataCaos all’alba al Pronto soccorso di Rimini, dove domenica (26 aprile) un uomo ha aggredito il personale sanitario e una guardia giurata, costringendo... Tutti gli aggiornamenti Turno da incubo al pronto soccorso di Latina: infermiera presa a calci da un pazienteAncora violenza in ospedale a Latina, dove un’infermiera è stata aggredita nel tardo pomeriggio di venerdì al pronto soccorso del ... latinapress.it Latina, aggredisce carabinieri e infermiere: arrestato algerinoLatina, arrestato Mokhamed Zakaria: aggressione, resistenza ai Carabinieri, lesioni in ospedale e custodia cautelare in carcere. latinacorriere.it