Durante la fiera SPS 2026, Elesa ha presentato nuove soluzioni per l’automazione industriale, focalizzandosi su componenti per la sicurezza, l’efficienza e il controllo. Sono state mostrate novità riguardanti elementi di fissaggio, maniglie e dispositivi di sicurezza, progettati per migliorare la funzionalità e la protezione nelle linee di produzione. Le proposte spaziano da prodotti standard a soluzioni personalizzate, con un’attenzione particolare alla qualità e alla resistenza.

ELESA S.p.A., azienda di riferimento nella progettazione e produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali, partecipa a SPS Italia 2026 (Parma, 26-28 maggio), la fiera per l’industria intelligente e digitale, riconosciuta come punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano e appuntamento annuale dedicato ai principali trend e alle sfide dell’automazione industriale. Elesa accoglie operatori e professionisti del settore presso il Padiglione 3 – Stand E055, per approfondire da vicino le soluzioni sviluppate per l’automazione industriale. Fondata nel 1941, Elesa S.p.A. è oggi un punto di riferimento globale nella progettazione e produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Elesa a SPS 2026: soluzioni avanzate per sicurezza, efficienza e controllo nell’automazione industriale

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