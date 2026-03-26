per gli italiani vetro fa rima con sicurezza alimentare ed energetica

Nel 2025, l'industria italiana del packaging in vetro ha registrato risultati positivi, nonostante l'incremento dei costi delle materie prime. La produzione di vetro per alimenti e bevande ha continuato a crescere, mantenendo elevati standard di sicurezza e qualità. L'uso del vetro è stato associato a una maggiore tutela dell'ambiente e alla sostenibilità nel settore alimentare ed energetico.

Nel 2025 l’industria italiana del packaging in vetro ha dato il meglio di sé nonostante l’aumento dei costi dell’energia e la complessa situazione geopolitica internazionale: la produzione è infatti aumentata del 4% rispetto all’anno precedente, con un balzo in avanti soprattutto per le bottiglie che guadagnano circa il 6%. Positivo anche il saldo commerciale del vetro cavo: aumentano le esportazioni dell’8% rispetto al 2024 mentre diminuiscono del 3,6% le importazioni. E sono state proprio le bottiglie di vino e birra le più vendute nella grande distribuzione. A fare il punto sullo stato di salute dell’industria italiana dei contenitori in... 🔗 Leggi su Formiche.net

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La produzione italiana di vetro è cresciuta del 4% nel 2025. Assovetro, aumenta l'export (+8%) e cala l'import (-3,6%) #ANSA x.com