Incubo diesel | ecco dove è già tornato sopra i 2 euro al litro

Da thesocialpost.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In molte regioni italiane, il prezzo del diesel ha superato i 2 euro al litro. La causa principale è l’aggiornamento delle accise sul gasolio, entrato in vigore recentemente. Questa revisione ha ridotto il vantaggio fiscale che il carburante aveva finora, portando a un aumento dei prezzi alla pompa. La situazione riguarda diverse aree del paese, dove i consumatori devono affrontare costi più elevati per il rifornimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il ritorno del diesel sopra quota 2 euro al litro è già realtà in gran parte d’Italia. A pesare sui prezzi è soprattutto la revisione delle accise sul gasolio, entrata in vigore nei giorni scorsi e destinata a ridurre il vantaggio fiscale di cui il carburante aveva beneficiato finora. Da ieri, infatti, lo sconto sulle accise del diesel è stato dimezzato, passando da 10 a 5 centesimi al litro. Una modifica che ha immediatamente prodotto effetti sui listini, annullando in parte i benefici derivanti dalla lieve discesa delle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi. Secondo le rilevazioni aggiornate, il prezzo medio del gasolio self service si attesta attorno ai 2 euro al litro, mentre la benzina continua invece a registrare una lieve flessione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Diesel.

incubo diesel ecco dove 232 gi224 tornato sopra i 2 euro al litro
© Thesocialpost.it - Incubo diesel: ecco dove è già tornato sopra i 2 euro al litro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Must-Watch Spy Action! Ace Squad - Full 4K Series Free

Video Must-Watch Spy Action! Ace Squad - Full 4K Series Free

Notizie e thread social correlati

Il taglio delle accise già superato, il diesel torna sopra i 2 euro al litroDopo la fine del taglio delle accise, i prezzi del diesel sono tornati a superare i 2 euro al litro.

Aumenti benzina fino a 20 cent al litro, il diesel resta sopra i 2 euro: dove si risparmia di più, la tabellaDopo l’ultimo decreto del governo che ha ridotto gli sconti sui carburanti, i prezzi della benzina sono aumentati di circa 20 centesimi al litro,...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web