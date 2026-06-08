Incubo diesel | ecco dove è già tornato sopra i 2 euro al litro

In molte regioni italiane, il prezzo del diesel ha superato i 2 euro al litro. La causa principale è l’aggiornamento delle accise sul gasolio, entrato in vigore recentemente. Questa revisione ha ridotto il vantaggio fiscale che il carburante aveva finora, portando a un aumento dei prezzi alla pompa. La situazione riguarda diverse aree del paese, dove i consumatori devono affrontare costi più elevati per il rifornimento.

Il ritorno del diesel sopra quota 2 euro al litro è già realtà in gran parte d’Italia. A pesare sui prezzi è soprattutto la revisione delle accise sul gasolio, entrata in vigore nei giorni scorsi e destinata a ridurre il vantaggio fiscale di cui il carburante aveva beneficiato finora. Da ieri, infatti, lo sconto sulle accise del diesel è stato dimezzato, passando da 10 a 5 centesimi al litro. Una modifica che ha immediatamente prodotto effetti sui listini, annullando in parte i benefici derivanti dalla lieve discesa delle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi. Secondo le rilevazioni aggiornate, il prezzo medio del gasolio self service si attesta attorno ai 2 euro al litro, mentre la benzina continua invece a registrare una lieve flessione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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