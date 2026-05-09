Aumenti benzina fino a 20 cent al litro il diesel resta sopra i 2 euro | dove si risparmia di più la tabella

Dopo l’ultimo decreto del governo che ha ridotto gli sconti sui carburanti, i prezzi della benzina sono aumentati di circa 20 centesimi al litro, mentre il diesel si mantiene ancora sopra i 2 euro per litro. La ripresa dei prezzi si è verificata in tutte le stazioni di servizio, con variazioni più o meno marcate a seconda delle regioni. Sono stati pubblicati dati che indicano dove si può risparmiare di più facendo rifornimento.

Dopo l'ultimo decreto carburanti del governo, che ha ridotto lo sconto sulla benzina, i prezzi della verde sono tornati a salire. I rincari variano a seconda delle singole Regioni. Ecco la tabella degli aumenti e dove si risparmia di più.🔗 Leggi su Fanpage.it

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