Un'auto si è ribaltata mentre percorreva l'Aurelia a quattro corsie, causando lunghe code e momenti di tensione. L'incidente si è verificato nel territorio di Grosseto, generando disagi al traffico e richieste di intervento da parte dei soccorsi. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o cause specifiche dell'incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Grosseto, 8 giugno 2026 – Paura sull’Aurelia a quattro corsie: una macchina si è ribaltata mentre era in marcia. Accade in direzione Livorno, tra Grosseto Est e Grosseto centro. L’automobilista a bordo, che sembra abbia fatto tutto da solo, è uscito autonomamente dal mezzo. Le sue condizioni non sono gravi. Da capire cosa abbia provocato la sbandata dell’auto e il ribaltamento. Erano circa le 17 quando c’è stato l’incidente. Sono stati altri automobilisti a dare l’allarme. A intervenire, il 118 e i vigili del fuoco dal comando di Grosseto. Per i rilievi è invece intervenuta la polizia. All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco di Grosseto, il conducente era già uscito dal veicolo e, da una prima valutazione, non aveva ferite gravi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente sull’Aurelia: Grosseto, auto si ribalta. Paura e lunghe code

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