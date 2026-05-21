Incidente sull’A12 traffico paralizzato sull’Aurelia | lunghe code da Torre in Pietra verso Ladispoli

Oggi si registra un grave incidente sull’autostrada A12 che ha causato il blocco del traffico sull’Aurelia, con code estese da Torre in Pietra fino a Ladispoli. La viabilità è fortemente compromessa tra Torrimpietra e Ladispoli, creando disagi importanti per i mezzi in transito. La strada è rimasta chiusa o rallentata per diverse ore, provocando congestionamenti e lunghe attese per gli automobilisti coinvolti. La situazione resta critica e si attendono aggiornamenti sulle operazioni di gestione del traffico e di soccorso.

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Fiumicino, 21 maggio 2026 – Giornata ai limiti dello stremo per la viabilità tra Torrimpietra, Torre in Pietra e Ladispoli. Dopo l’incidente avvenuto sull’A12 Roma-Civitavecchia, che ha coinvolto un camion e ha portato alla chiusura temporanea del tratto tra Torrimpietra e Cerveteri in direzione della Statale 1 Aurelia, il traffico si è rapidamente riversato sulla viabilità ordinaria. La situazione più critica si registra lungo la via Aurelia, già dallo svincolo di accesso da Torre in Pietra. Le immagini scattate sul posto mostrano auto e mezzi pesanti incolonnati, con rallentamenti consistenti in direzione Ladispoli e Cerveteri. Il flusso dei veicoli deviati dall’autostrada ha appesantito una strada già particolarmente trafficata nelle ore centrali della giornata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incidente sull’A1 : furgone si ribalta, traffico bloccato e lunghe codeTraffico paralizzato nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile sull’autostrada A1, all’altezza di Cadeo, nel Piacentino, a causa di un violento incidente... Raul Marian Costea, chi era il 26enne morto nell'incidente sull'Aurelia a LadispoliRaul Marian Costea, 26 anni originario della Romania, è morto giovedì 16 aprile in un incidente avvenuto poco le 17 sulla statale Aurelia -... TRAFFICO REGOLARE In #A12, code e incidente RISOLTI tra Versilia e Viareggio in direzione Rosignano sulla diramazione per Livorno, code RISOLTE tra Stagno e Stagno Nord in direzione Genova #viabiliTOS x.com Incidente sull’A12, traffico paralizzato sull’Aurelia: lunghe code da Torre in Pietra verso LadispoliDopo l'incidente in mattinata sulla Roma-Civitavecchia, molti automobilisti si sono riversati sulla Statale 1. Caos viabilità ... ilfaroonline.it Incidente sulla Roma-Civitavecchia: camion urta un cavalcavia, traffico in tiltViabilità nel caos sull'A12. Chiuso temporaneamente il tratto tra Torrimpietra e Cerveteri in direzione Aurelia ... ilfaroonline.it