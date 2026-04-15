Mercoledì 15 aprile, nel pomeriggio, sull’autostrada A1 all’altezza di Cadeo, nel Piacentino, si è verificato un grave incidente che ha visto coinvolto un furgone. L’impatto ha causato il ribaltamento del veicolo, portando alla temporanea chiusura del tratto e alla formazione di lunghe code che si sono estese lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Traffico paralizzato nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile sull’ autostrada A1, all’altezza di Cadeo, nel Piacentino, a causa di un violento incidente che ha coinvolto un furgone. L’incidente è avvenuto al chilometro 68 dell’autostrada. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo si sarebbe ribaltato dopo aver invaso le corsie del senso opposto di marcia per cause ancora in fase di accertamento. Autista incastrato nel mezzo. L’uomo alla guida è rimasto incastrato all’interno del veicolo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Piacenza, arrivati sul posto con un’ autogrù per liberarlo dall’abitacolo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Guardamiglio, i sanitari del 118 e il personale di Autostrade per l’Italia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente sull’A1 : furgone si ribalta, traffico bloccato e lunghe code

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