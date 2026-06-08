Una donna di 63 anni è deceduta dopo essere rimasta coinvolta in un incidente sulla provinciale 96, tra Manduria e Francavilla Fontana. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì, e la donna è stata trasportata in ospedale, dove è morta successivamente. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni dell’altra persona coinvolta.

Tarantini Time Quotidiano Non ce l’ha fatta una donna di 63 anni rimasta coinvolta nel grave incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di lunedì lungo la provinciale che collega Manduria a Francavilla Fontana. La donna, che aveva riportato le conseguenze più gravi nello schianto, è deceduta dopo il trasferimento in ospedale nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita. L’incidente ha coinvolto un’autovettura e un furgone con a bordo alcuni lavoratori. Complessivamente sono sei le persone rimaste ferite nell’impatto. Un’altra donna avrebbe riportato lesioni importanti e resta sotto osservazione, mentre gli altri occupanti dei mezzi avrebbero subito traumi di minore entità. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Incidente sulla provinciale 96, una donna perde la vita dopo il ricovero

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