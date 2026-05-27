Un incidente sulla provinciale Mesagne–San Vito in contrada Canali ha causato la morte di una donna. Tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro violento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un grave incidente stradale si è verificato poco fa lungo la provinciale Mesagne–San Vito, in contrada Canali, dove tre auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro che ha provocato una vittima e altri feriti. La dinamica Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di accertamento, l’impatto ha interessato una Volkswagen Polo, una Lancia Y e una Renault Clio. Ad avere la peggio la donna al volante della Lancia Y che ha perso la vita a seguito del violento urto. Nello stesso veicolo viaggiava la figlia, 17enne che ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Perrino, dove è attualmente ricoverata in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incidente sulla provinciale, muore una donna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SCHIANTO MORTALE SULLA MEDIANA, MUORE UNA 72ENNE | 10/03/2026

Notizie e thread social correlati

Tragico incidente sulla provinciale: muore una ragazza di 21 anni, due feritiUn incidente si è verificato questa mattina sulla provinciale tra Ostuni e Ceglie Messapica, provocando la morte di una ragazza di 21 anni e il...

Incidente sulla Provinciale Barberinese, muore a 27 anniUn incidente sulla Provinciale Barberinese nel comune di Calenzano ha causato la morte di un uomo di 27 anni.

Temi più discussi: Scontro tra auto e moto a Capriolo: muore un 24enne di Palosco; Tragico scontro fra moto e furgone sulla provinciale: muore un uomo di 53 anni; Tragedia nel Cuneese, motociclista di 21 anni muore in uno schianto sulla provinciale; Prima la curva, poi lo schianto: il dramma di Kevin, morto in moto a 24 anni - BresciaToday.

Incidente sulla provinciale, muore una donnaUn grave incidente stradale si è verificato poco fa lungo la provinciale Mesagne–San Vito, in contrada Canali, dove tre auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro che ... quotidianodipuglia.it

Elia Sarzi Braga è morto a 23 anni in un incidente a Caprino Veronese durante un giro in moto per il suo compleanno. Il giovane di Suzzara aveva scambiato la moto con un amico poco prima dello schianto sulla provinciale del Monte Baldo. #Mantova x.com

Scontro tra auto e moto a Capriolo: muore un 24enne di PaloscoIncidente mortale sulla Provinciale 469 nel tardo pomeriggio di martedì 26 maggio. La strada è stata chiusa al traffico ... bergamonews.it