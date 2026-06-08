Incidente stradale sulla circumvallazione | maxi tamponamento con molte auto coinvolte

Quattro auto sono rimaste coinvolte in un maxi tamponamento avvenuto questa mattina sulla circumvallazione esterna, all’altezza di Melito di Napoli. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia stradale per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Non si segnalano feriti gravi, ma ci sono code e rallentamenti sulla carreggiata. La circolazione è stata temporaneamente bloccata per permettere le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti.

Incidente stradale questa mattina sulla circumvallazione esterna, all'altezza di Melito di Napoli, con diversi veicoli coinvolti. Si sarebbe trattato infatti di un maxi tamponamento a catena e si registrerebbero tre feriti secondo le prime indiscrezioni.Sul posto più ambulanze del 118 e i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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