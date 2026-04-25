Maxi tamponamento in autostrada incidente con sette auto coinvolte all' altezza di Carini

Questa notte sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, poco prima dello svincolo di Carini in direzione aeroporto, si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto sette veicoli. L'incidente si è verificato durante le ore notturne e ha causato disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Scontro a catena questa notte sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, poco prima dello svincolo di Carini, direzione aeroporto. Coinvolte sette vetture in un incidente avvenuto intorno all’una. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e hanno lavorato a lungo per liberare una donna.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Grandinata e doppio incidente con maxi tamponamento: caos traffico in autostradaCaos e lunga coda sull'autostrada A12, in entrambe le direzioni all'altezza del chilometro 34, intorno alle ore 15 di sabato 7 febbraio 2026. Maxi tamponamento in tangenziale sud: coinvolte quattro auto e un camionIncidente stradale nel tratto della tangenziale Sud di Parma compreso tra via Volturno e la zona della Crocetta, dove sono rimasti coinvolti quattro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incidente in autostrada, furgone finisce sul guardrail e altre 4 auto si tamponano a catena; VIDEO | L’annuncio di Anas: aperto lo svincolo Baucina, come cambia la viabilità; Maxi incidente, 7 auto distrutte sull’A29: donna incastrata nelle lamiere. Maxi tamponamento tra cinque tir sulla A1: diversi feriti e traffico in tiltTamponamento a catena tra cinque mezzi pesanti sull’autostrada A1, all’altezza di Somaglia nel Lodigiano: traffico bloccato per ore. notizie.it Maxi tamponamento tra 5 tir sull’autostrada A1 a Somaglia: 2 persone incastrate nei veicoli, traffico bloccatoSi è verificato un maxi tamponamento tra 5 tir sull’autostrada A1, nei pressi di Somaglia (Lodi). Coinvolte 5 persone: due sono rimaste incastrate all’interno dei veicoli. Sul posto i vigili del fuoco ... fanpage.it Francesco Gianfortuna: il "Piccolo Re" di Carini che ha conquistato l'Italia. C’è un nome che da oggi risuona con forza nel panorama del nuoto paralimpico italiano, ed è un nome che profuma di casa nostra: Francesco Gianfortuna. Il giovanissimo atle - facebook.com facebook