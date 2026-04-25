Maxi tamponamento in autostrada incidente con sette auto coinvolte all' altezza di Carini

Da palermotoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa notte sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, poco prima dello svincolo di Carini in direzione aeroporto, si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto sette veicoli. L'incidente si è verificato durante le ore notturne e ha causato disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Scontro a catena questa notte sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, poco prima dello svincolo di Carini, direzione aeroporto. Coinvolte sette vetture in un incidente avvenuto intorno all’una. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e hanno lavorato a lungo per liberare una donna.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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