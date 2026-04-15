Maxi tamponamento in galleria coinvolte 8 auto | ci sono dei feriti Traffico in tilt

Questa mattina si è verificato un maxi tamponamento all’interno della galleria del Montagnolo, coinvolgendo circa otto veicoli. L’incidente ha causato feriti e ha provocato un forte rallentamento del traffico nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e la circolazione è rimasta in tilt per diverse ore. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incidente.

ANCONA - Mega tamponamento questa mattina all'interno della galleria del Montagnolo. Secondo una prima stima sarebbero 8 le auto coinvolte nello schianto. E' successo poco fa. Ad avere la peggio due uomini di 20 e 40 anni che sono stati trasportati in ospedale. Sul posto gli operatori della Croce.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tamponamento a catena in tangenziale, coinvolte 12 auto e traffico in tilt Leggi anche: Tamponamento a catena in tangenziale, coinvolte 15 auto e traffico in tilt Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sei feriti in un tamponamento in Autopalio: diversi veicoli coinvolti, caos traffico; Strage di migranti in mare nel weekend di Pasqua: oltre 80 dispersi, solo 32 i sopravvissuti; Sei feriti in un tamponamento in Autopalio | diversi veicoli coinvolti caos traffico; Benzina oltre i 3 euro | tra Messina e Milazzo scoppia il panico. Maxi tamponamento in galleria sull’autostrada Messina-Palermo: oltre 80 mezzi coinvolti, traffico bloccatoMaxi tamponamento nella galleria Villafranca, sul tratto autostradale che collega Messina e Palermo. Il traffico è in tilt a causa di 80 veicoli fermi, tra cui mezzi pesanti. Sul posto ci sono i ... fanpage.it Autostrada A20, maxi tamponamento in galleria: oltre 80 mezzi coinvolti e code chilometricheMaxi tamponamento sull’A20 Messina-Palermo all’interno della galleria Villafranca, in direzione del capoluogo siciliano. Oltre 80 i veicoli coinvolti, traffico in tilt. I dettagli. notizie.it Due feriti in 'codice rosso' e traffico in tilt Cosa è successo in via Manfredonia - facebook.com facebook #A24 #TrattoUrbano chiusura nodo per #incidente sulla #TangenzialeEst per il traffico che proviene dal #raccordoanulare @WazeLazio #viabiliLAZ x.com