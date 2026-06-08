Incidente stradale a Contemplazione impatto devastante tra auto e scooter | giovane trasportato al Papardo
Un incidente tra auto e scooter si è verificato questa mattina nella zona di Contemplazione, vicino a Villa Bosurgi. L’impatto è stato violento e ha coinvolto un veicolo a due ruote e una vettura. Un giovane trasportato in codice rosso è stato portato al Papardo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso.
Un violento incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi nella zona di Contemplazione, lungo la viabilità interna nei pressi di Villa Bosurgi, coinvolgendo un’automobile e una motocicletta.Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento da parte degli agenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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