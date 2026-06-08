Incidente stradale a Contemplazione impatto devastante tra auto e scooter | giovane trasportato al Papardo

Notizia in breve

Un incidente tra auto e scooter si è verificato questa mattina nella zona di Contemplazione, vicino a Villa Bosurgi. L’impatto è stato violento e ha coinvolto un veicolo a due ruote e una vettura. Un giovane trasportato in codice rosso è stato portato al Papardo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso.