Un giovane è rimasto ferito questa mattina in viale San Lorenzo dopo uno scontro tra uno scooter e un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di apprensione nella mattinata di oggi in viale San Lorenzo, dove un giovane è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento, il ragazzo, che viaggiava a bordo di uno scooter, si è scontrato con un’Alfa Romeo. Nell’impatto il giovane, nonostante indossasse regolarmente il casco, avrebbe urtato violentemente contro il parabrezza dell’autovettura, riportando ferite al volto. In particolare, il ragazzo ha perso sangue dal naso e dal labbro, rendendo necessario l’intervento dei sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto per prestare le prime cure. Dopo essere stato stabilizzato, il giovane è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Scontro tra scooter e auto: giovane ferito e trasportato in ospedale

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Vigevano, un 22enne in scooter ferito in un incidente in Corso Novara: trasportato in ospedale

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