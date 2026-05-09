Incidente a Torino scontro tra auto e scooter | uomo trasportato all' ospedale Maria Vittoria

Venerdì sera a Torino, intorno alle 19, si è verificato uno scontro tra un'auto e uno scooter all'incrocio tra via Pietro Cossa e strada Antica di Collegno, nel quartiere Parella. Un uomo coinvolto nell'incidente è stato portato in ospedale, presso il Maria Vittoria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi, che hanno soccorso le persone coinvolte e gestito la viabilità.

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Incidente a Torino Parella venerdì 8 maggio intorno alle 19. L’impatto è avvenuto all’incrocio tra via Pietro Cossa e strada Antica di Collegno. Coinvolti un’auto e uno scooter Yamaha T-Max. Il centauro è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Maria Vittoria. Sul posto il personale.🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Brutto incidente a Torino Crocetta: scontro tra auto e moto all'incrocio, centauro trasportato in ospedaleUn incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 4 maggio 2026, all'incrocio tra corso Stati Uniti e corso Ferraris a Torino. Incidente a Torino Pozzo Strada: uomo investito da un'auto, è stato trasportato in ospedaleUn incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio 2026, all'incrocio tra corso Peschiera e corso Trapani a Torino. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Incidente a Torino, scontro tra auto e scooter: uomo trasportato all'ospedale Maria Vittoria; Incidente sulla Tangenziale Nord: mezzo pesante e auto ribaltati, traffico in tilt; INCIDENTE IN TANGENZIALE A VENARIA - Scontro fra un mezzo pesante e un'auto, che si ribalta: un ferito - FOTO; Venaria Reale. Sulla tangenziale nord scontro tra un camion e due auto: una si ribalta. Un ferito all’ospedale. Soccorsa in strada per una ferita al torace: trasportata all’ospedale Maria Vittoria di TorinoTORINO – Una giovane di 20 anni è stata soccorsa nella mattinata di oggi, martedì 5 maggio, intorno alle 7:30 da una squadra del 118 Azienda Zero in strada nel quartiere Lucento. È rimasta ferita al t ... quotidianopiemontese.it ARYNA OK Vittoria facile per la numero uno del mondo, che in due set sconfigge Barbora Krejicikova. Un'ora e 24 minuti di gioco, un match più combattuto di quanto dica il punteggio. Al prossimo turno sfiderà Cirstea, che oggi ha battuto Tatiana Maria per x.com