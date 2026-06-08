Incidente lungo l' A14 perde il controllo dell' auto e si schianta contro il guardrail | è grave

Da anconatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 4 di questa mattina, un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro il guardrail sulla A14, tra i caselli di Ancona Sud e Ancona Nord in direzione nord. Il conducente è rimasto gravemente ferito e i soccorritori hanno portato immediatamente la persona all'ospedale. Sul posto sono intervenuti polizia e ambulanze per gestire la situazione e i rilievi.

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ANCONA - Grave incidente all'alba, intorno alle 4, sull'autostrada A14, nel tratto compreso tra i caselli di Ancona Sud e Ancona Nord in direzione nord.Secondo una prima ricostruzione uno straniero di 30 anni, forse ubriaco, ha perso il controllo della propria auto, finendo in testa coda e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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