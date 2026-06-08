Incidente lungo l' A14 perde il controllo dell' auto e si schianta contro il guardrail | è grave

Notizia in breve

Alle 4 di questa mattina, un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro il guardrail sulla A14, tra i caselli di Ancona Sud e Ancona Nord in direzione nord. Il conducente è rimasto gravemente ferito e i soccorritori hanno portato immediatamente la persona all'ospedale. Sul posto sono intervenuti polizia e ambulanze per gestire la situazione e i rilievi.