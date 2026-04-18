Incidente all' alba | perde il controllo dell' auto e si schianta contro un cancello

Questa mattina alle 7.20, una squadra di Vigili del Fuoco è intervenuta in Via Cervese a Cesena dopo un incidente stradale. Un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un cancello. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. Le forze dell'ordine stanno verificando le cause dell'incidente.

Alle 7.20 di questa mattina, sabato, una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena è intervenuta in Via Cervese per un incidente stradale. Un'autovettura è uscita di strada autonomamente finendo contro un cancello e abbattendo una colonnina del gas. Il personale operativo ha.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Incidente sulla sopraelevata: perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guard railIncidente stradale sulla sopraelevata Aldo Moro nella mattinata di oggi, domenica 1 marzo, quando il conducente di un'auto ha perso il controllo del... Anziano perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muroFOIANO DELLA CHIANA – Nel primo pomeriggio di oggi (2 aprile) una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cortona, è intervenuta per un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Perde figlio in incidente, consigliere Regione Puglia: siate prudenti; INCIDENTE ALL’ALBA AD ALANO DI PIAVE; Incidente in corso dei Mille, trentenne in monopattino investito e ucciso da un automobilista; Perde il controllo del camion nella galleria Monte Cognolo. Danni al tunnel e traffico in tilt. Villafranca, auto fuori strada all’alba: un ferito graveGrave incidente nelle prime ore di venerdì 17 aprile a Villafranca: erano le 04:08 quando, lungo la Statale 62, un veicolo è uscito autonomamente di strada per cause ancora in corso di accertamento da ... veronaoggi.it Incidente mortale all’alba, schianto tra auto e scooter: perde la vita uomo di 39 anniLivorno, 15 marzo 2026 – Un uomo di 39 anni, di origini portoghesi, è morto alle prime luci dell’alba di oggi, domenica 15 marzo a Livorno, in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo via della ... lanazione.it INCIDENTE IN UN CASEIFICIO, IMPRENDITORE GRAVEMENTE FERITO A NOCERA INFERIORE- Dramma sul lavoro a Nocera Inferiore, dove il titolare di un caseificio è rimasto gravemente ferito mentre era impegnato nella lavorazione. Secondo le prim - facebook.com facebook Nicolò Barella applaude Josep Martínez: coinvolto a ottobre in un tragico incidente stradale che ha portato alla morte di un 81enne, è sempre rimasto a disposizione dell'Inter come vice Sommer x.com