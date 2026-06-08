Incidente in viale Strasburgo | apre lo sportello dell’auto e colpisce uno scooter | grave un 36enne
Un uomo di 36 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito dallo sportello aperto di un’auto lungo viale Strasburgo. L’incidente è avvenuto quando il conducente ha aperto improvvidamente la portiera, che ha colpito lo scooter del 36enne. L’uomo ha subito diverse fratture costali e altri traumi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale.
Ha riportato diverse fratture costali e altri traumi a causa della portiera di un’auto aperta in maniera improvvida. Un 36enne è stato ricoverato venerdì scorso a Villa Sofia in seguito a un incidente avvenuto nel pomeriggio in vicolo Pantelleria, a due passi da viale Strasburgo. L’uomo è entrato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Apre lo sportello dell’auto e centra in pieno un motociclista: paura lungo il viale della VittoriaUn'auto ha aperto lo sportello improvvisamente, colpendo un motociclista che passava di lì.
Carambola in strada, apre la portiera dell'auto e colpisce in pieno un ciclista: è grave al BufaliniUn incidente stradale si è verificato intorno alle 19:45 in viale Carducci 181 a Cesenatico, vicino alla colonia Agip.