Incidente in viale Strasburgo | apre lo sportello dell’auto e colpisce uno scooter | grave un 36enne

Da palermotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 36 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito dallo sportello aperto di un’auto lungo viale Strasburgo. L’incidente è avvenuto quando il conducente ha aperto improvvidamente la portiera, che ha colpito lo scooter del 36enne. L’uomo ha subito diverse fratture costali e altri traumi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale.

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Ha riportato diverse fratture costali e altri traumi a causa della portiera di un’auto aperta in maniera improvvida. Un 36enne è stato ricoverato venerdì scorso a Villa Sofia in seguito a un incidente avvenuto nel pomeriggio in vicolo Pantelleria, a due passi da viale Strasburgo. L’uomo è entrato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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