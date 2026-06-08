Incidente in viale Strasburgo | apre lo sportello dell’auto e colpisce uno scooter | grave un 36enne

Notizia in breve

Un uomo di 36 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito dallo sportello aperto di un’auto lungo viale Strasburgo. L’incidente è avvenuto quando il conducente ha aperto improvvidamente la portiera, che ha colpito lo scooter del 36enne. L’uomo ha subito diverse fratture costali e altri traumi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale.