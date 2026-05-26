Carambola in strada apre la portiera dell' auto e colpisce in pieno un ciclista | è grave al Bufalini

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 19:45 in viale Carducci 181 a Cesenatico, vicino alla colonia Agip. Un'auto ha aperto improvvisamente la portiera, colpendo un ciclista in transito. L'impatto ha causato gravi ferite al ciclista, che è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e il personale sanitario. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Si registra un incidente stradale piuttosto serio accaduto intorno alle 19:45 in viale Carducci 181 a Cesenatico, nei pressi della colonia Agip nella frazione di Villamarian. In base ad una prima ricostruzione, un'auto posteggiata avrebbe aperto la portiera colpendo in pieno un ciclista che si. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Carambola in strada, apre la portiera dell'auto e colpisce in pieno un ciclista: soccorsi sul postoUn'auto ha aperto la portiera mentre transitava in viale Carducci 181, colpendo un ciclista che stava passando accanto.

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