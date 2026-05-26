Carambola in strada apre la portiera dell' auto e colpisce in pieno un ciclista | è grave al Bufalini

Da cesenatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 19:45 in viale Carducci 181 a Cesenatico, vicino alla colonia Agip. Un'auto ha aperto improvvisamente la portiera, colpendo un ciclista in transito. L'impatto ha causato gravi ferite al ciclista, che è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e il personale sanitario. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si registra un incidente stradale piuttosto serio accaduto intorno alle 19:45 in viale Carducci 181 a Cesenatico, nei pressi della colonia Agip nella frazione di Villamarian. In base ad una prima ricostruzione, un'auto posteggiata avrebbe aperto la portiera colpendo in pieno un ciclista che si. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Carambola in strada, apre la portiera dell'auto e colpisce in pieno un ciclista: soccorsi sul postoUn'auto ha aperto la portiera mentre transitava in viale Carducci 181, colpendo un ciclista che stava passando accanto.

Grave incidente sulla Adriatica: ciclista travolto da un'auto elitrasportato d'urgenza al BufaliniUn grave incidente si è verificato venerdì mattina lungo la Statale 16, nel territorio di Cattolica, all'altezza del ponte sul fiume Conca.

Argomenti più discussi: Carambola impressionante in via Piave, auto rovesciata e feriti; Paurosa carambola sulla Gardesana: l'auto sbatte a destra e sinistra e poi si ribalta in mezzo alla strada. Un 32enne trasportato in ospedale; Maxi carambola all’alba tra via Messapia e via Leonica, 2 feriti. Le foto; Carambola alla rotatoria, due feriti e tanta paura.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web