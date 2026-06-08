Incidente all' ingresso di Agrigento | scontro fra auto e moto un ferito in ospedale

Un incidente si è verificato all’ingresso di Agrigento, poco prima del viadotto Garibaldi sulla statale 189. Una Honda Sh e una Bmw serie 3 sono entrate in collisione, causando il ferimento di una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La strada è rimasta momentaneamente chiusa per i rilievi di legge.

Scontro fra una Honda Sh e una Bmw serie 3, all'ingresso della città dei Templi, poco prima - lasciandosi la statale 189 alle spalle - del viadotto Garibaldi. L'impatto fra l'auto e la moto è stato violento e il motociclista, rimasto ferito, è stato già portato al pronto soccorso dell'ospedale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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