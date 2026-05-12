Scontro tra moto a Salerno c'è un ferito in ospedale | incidente stradale in via Torrione

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente tra due motociclette si è verificato in via Torrione a Salerno, coinvolgendo due veicoli. Uno dei conducenti è rimasto ferito e trasportato in ospedale per cure. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

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Incidente stradale tra due moto in via Torrione a Salerno. Un uomo è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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