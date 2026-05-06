Travolta mentre attraversa sulle strisce in via dei Colli Portuensi | morta una donna di 73 anni
Una donna di 73 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via dei Colli Portuensi. L’incidente è avvenuto nella tarda serata e l’auto coinvolta, un’Alfa Romeo, si è fermata sul luogo. La polizia locale ha avviato le verifiche, concentrandosi sulle condizioni delle strisce e sulla velocità del veicolo al momento dell’incidente.
La 73enne è stata investita nella tarda serata da un’Alfa Romeo. Indaga la polizia locale: verifiche su strisce pedonali e velocità dell’auto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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