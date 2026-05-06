Travolta mentre attraversa sulle strisce in via dei Colli Portuensi | morta una donna di 73 anni

Da fanpage.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 73 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via dei Colli Portuensi. L’incidente è avvenuto nella tarda serata e l’auto coinvolta, un’Alfa Romeo, si è fermata sul luogo. La polizia locale ha avviato le verifiche, concentrandosi sulle condizioni delle strisce e sulla velocità del veicolo al momento dell’incidente.

La 73enne è stata investita nella tarda serata da un’Alfa Romeo. Indaga la polizia locale: verifiche su strisce pedonali e velocità dell’auto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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